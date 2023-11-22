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В Рязанской области зарегистрировано 29,2 тыс ИП

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В Рязанской области зарегистрировано 29,2 тыс ИП, среди них 0,6 тыс фермеров, сообщает Рязаньстат.

Наибольшая доля фермеров в общей численности предпринимателей — 17% — в Ухоловском районе, 16% — в Ермишинском, 11% — в Сараевском.

В течение прошлого года фактически работал 71% ИП, обеспечивая рабочими местами 53 тыс человек. Годовой объем выручки индивидуальных предпринимателей составил 158 млрд руб.

В качестве сферы деятельности 70% женщин выбирают образование, 63% — социальные услуги, 49% — организацию досуга и развлечений. Тройка популярных направлений у мужчин иная: 85% занимаются транспортировкой и хранением, 84% предпочитают строительную сферу, 76% — IT-сферу.

Средний возраст рязанцев — учредителей ИП 43 года и колеблется от 41 в Чучковском районе до 45 в Старожиловском. Мужчины младше женщин на 2 года.

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