В Рязанской области за сутки ликвидировано 8 пожаров, спасены 7 человек

За последние сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали 8 пожаров, обошлось без пострадавших. Спасено 7 человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Статистика за сутки:

4 случая возгорания мусора .

. 4 техногенных пожара, среди которых:

Пожар в бане в Спас-Клепиках

Произошёл 1 января в городе Спас-Клепики Клепиковского района. Для ликвидации огня были задействованы 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Предварительная причина пожара — неисправность отопительной печи.

Возгорание в гараже в деревне Рубцево

В деревне Рубцево Рязанского района 1 января произошло возгорание в гараже. Пожар был потушен до прибытия пожарных подразделений. В результате инцидента повреждён автомобиль. Предварительная причина пожара — электротехническая неисправность.

Пожар в жилом доме на улице Советской Армии в Рязани

1 января в многоэтажном жилом доме в Рязани на улице Советской Армии произошёл пожар. В ходе тушения огня пожарным удалось спасти 7 человек.

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Пожар в бане в деревне Соха

В деревне Соха Старожиловского района 1 января произошёл пожар в бане. В тушении принимали участие 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Предварительной причиной пожара названа неисправность печного оборудования.