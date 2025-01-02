В Рязанской области за сутки ликвидировано 8 пожаров, спасены 7 человек

За последние сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали 8 пожаров, обошлось без пострадавших. Спасено 7 человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Статистика за сутки:
- 4 случая возгорания мусора.
- 4 техногенных пожара, среди которых:
Пожар в бане в Спас-Клепиках
Произошёл 1 января в городе Спас-Клепики Клепиковского района. Для ликвидации огня были задействованы 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Предварительная причина пожара — неисправность отопительной печи.
Возгорание в гараже в деревне Рубцево
В деревне Рубцево Рязанского района 1 января произошло возгорание в гараже. Пожар был потушен до прибытия пожарных подразделений. В результате инцидента повреждён автомобиль. Предварительная причина пожара — электротехническая неисправность.
Пожар в жилом доме на улице Советской Армии в Рязани
1 января в многоэтажном жилом доме в Рязани на улице Советской Армии произошёл пожар. В ходе тушения огня пожарным удалось спасти 7 человек.
Пожар в бане в деревне Соха
В деревне Соха Старожиловского района 1 января произошёл пожар в бане. В тушении принимали участие 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Предварительной причиной пожара названа неисправность печного оборудования.