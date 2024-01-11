В Рязанской области выявили 18 случаев управления транспортными средствами с прекращенной регистрацией

В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции провели комплексные мероприятия по пресечению нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами с прекращенной регистрацией.

В ходе мероприятия инспекторы ДПС выявили 18 таких случаев. В отношении нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении, назначены штрафы в размере от пятисот до восьмисот рублей.

Управление транспортным средством с прекращенной регистрацией является нарушением пункта 1 статьи 12.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Это влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости своевременно регистрировать свои автомобили в установленном порядке. Это позволит избежать неприятных последствий, в том числе штрафов и лишения водительских прав.