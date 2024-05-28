В Рязанской области выбирают лучших молодых врачей

В Рязани состоялся очный этап конкурса «Молодой врач года – 2024». Это профессиональное соревнование в нынешнем году проходит в регионе уже в 16-й раз. В заочном этапе конкурса приняли участие больше 40 молодых врачей в возрасте до 35 лет. 12 из них – по три в каждой из четырех номинаций – допущены до очного тура. По его итогам и будут выбраны победители.

В номинации «Лучший молодой специалист стоматологического профиля» в очный тур вышли Надежда Чиженкова, Дмитрий Жуковец и Анастасия Кузнецова; в номинации «Лучший молодой детский врач» – Екатерина Кельцына, Алексей Фурсов и Мария Новикова, в номинации «Лучший молодой специалист хирургического профиля» – Руслан Ахмедханов, Юрий Грошкин и Сергей Виноградов; в номинации «Лучший молодой специалист терапевтического профиля» – Юлия Дунцева, Эдуард Столяров и Сергей Политов.

Стоит отметить, что все они – выпускники Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова. Конкурсанты представляют как крупные медицинские организации, в числе которых ОКБ, БСМП, областной кожвендиспансер, так и небольшие больницы. Два молодых врача приехали на очный тур из районов области. Это врач-невролог Елатомской участковой больницы Касимовского района Юлия Дунцева и заместитель главного врача по медицинской части Рыбновской районной больницы, травматолог-ортопед Юрий Грошкин.

Очный этап конкурса состоялся в библиотеке имени Горького. Конкурсанты выступили перед жюри и коллегами, представили свой врачебный опыт, ответили на вопросы. Они рассказали о том, как совершенствуются в профессии, занимаются медицинской наукой, совмещают работу и семейную жизнь, увлекаются спортом и творчеством, путешествуют.

– «Молодой врач года» – уникальное мероприятие, которое проходит в Рязанской области с 2009 года. За это время уже несколько сотен молодых врачей смогли себя проявить в ходе этого конкурса. И те, кто участвовал в первые годы, – сейчас уже состоявшиеся доктора, некоторые возглавляют медицинские учреждения. В 2015 году я сам был участником этого конкурса. И исходят из собственного опыта, могу сказать, что важно показать себя не только в качестве специалиста, но и как человека, рассказать о значимых событиях своей жизни. Современных молодых врачей отличает то, что они хорошо разбираются в цифровых технологиях, которые сегодня активно внедряются в медицину, – говорит председатель Совета молодых врачей Рязанской области, врач-стоматолог Евгений Лавренюк.

Данные о каждом из конкурсантов, прошедших в очный тур, размещены в группе Совета молодых врачей Рязанской области во «ВКонтакте». Близкие, друзья, коллеги и пациенты активно пишут под соответствующими постами слова поддержки и признательности участникам профессионального соревнования.

А имена победителей конкурса «Молодой врач года – 2024» – по одному в каждой номинации – будут озвучены на праздновании Дня медицинского работника, который традиционно отмечается в третье воскресенье июня.