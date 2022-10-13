В Рязанской области стартовало голосование за подключение населенных пунктов к интернету в 2023 году

Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи региона информирует о запуске сервиса голосования за поселки, села и деревни, в которые будет приоритетно проведен высокоскоростной мобильный Интернет в 2023 году

На портале Госуслуг запущен сервис голосования за поселки, села и деревни с населением от 100 до 500 человек, в которые Минцифры России приоритетно проведет высокоскоростной мобильный Интернет в 2023 году.

Проголосовать можно на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru/inet), а также по почте – в письме нужно указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести Интернет. Направить письмо нужно на адрес Минцифры России: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2.

Принять участие в голосовании могут все совершеннолетние граждане России. Проголосовать можно только за населенный пункт из того региона, где вы прописаны, например, за поселок, где живут ваши близкие. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют.

Онлайн-голосование продлится до 12 ноября. По почте письма будут приниматься до 26 ноября. По результатам голосования список населенных пунктов будет опубликован 26 декабря 2022 года на портале Госуслуг.

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