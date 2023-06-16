В Рязанской области средняя зарплата превысила 48 тысяч рублей

По итогам мая 2023 года средняя зарплата в Рязанской области превысила 48274 руб. Такие сведения приводит hh.ru.

В ЦФО этот показатель достиг 48510 руб., средняя зарплата по России составила 57878 руб.

Самые большие зарплаты в мае в Рязанской области предлагали маркетологам. В среднем соискателям в этой сфере предлагают зарплату 73185 руб. На втором месте – сотрудники в сфере спортивных клубов, фитнеса, салонов красоты с зарплатой 72951 руб.

На третьем месте зарплаты у соискателей работы в сфере искусства, развлечений и массмедиа. Им в среднем предлагают зарплату 72533 руб.