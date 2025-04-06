В Рыбном обрушилась стена дома, в котором в 2023 году сделали крышу

В центре Рыбного обрушился многоквартирный дом. Об этом сообщает группа «RybnoeNet» ВКонтакте со ссылкой на читателя.

В доме рядом с администрацией Рыбновского района обрушилась стена.

«В нем продолжают жить люди, все коммуникации подключены, место не огорожено», — отмечается в публикации.

Жильцы дома сообщили, что переселять их не собираются, а собственникам квартир, где произошло обрушение, предложили временное проживание в маневренном фонде общежития. Других вариантов жилья нет.

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Интересно, что недавно в этом доме сделали крышу за счет средств капремонта Рязанской области. Работы проводились в декабре 2022 и январе 2023 года.