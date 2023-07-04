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В Рязанской области найден новый вид ручейника

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В начале июня 2023 года при обследовании поймы реки Гусь в Клепиковском районе в окрестностях деревни Ново — Никольск рязанским энтомологом Виктором Буртневым найден крайне редкий и новый для области вид насекомого — Ручейник бабочковидный, или Семблис бабочковидная, или Семблис красивая (лат. Semblis phalaenoides).

Ручейник бабочковидный — один из самых крупных видов ручейников России, размах его крыльев достигает 70 мм. Взрослое насекомое данного ручейника имеет очень нарядный внешний вид, похоже на крупную ночную бабочку с голыми, ярко окрашенными пятнистыми крыльями. Семблис бабочковидная встречается у водоёмов в Фенноскандии, Польше, Прибалтике, Беларуси и России, а также в Японии.

Стоит отметить, что ручейники или волосистокрылые (лат. Trichoptera) являются близкородственными для отряда чешуекрылые или бабочки (лат. Lepidoptera). Древнейшие представители отряда ручейников были найдены в отложениях возраста 200-240 миллионов лет назад.

Личинки и куколки Ручейника бабочковидного обитают в мелких стоячих или медленно текущих проточных водоемах, нередко с гуминовыми темными водами. Предпочитают небольшие речки и ручьи, держатся на дне в зарослях. Личинка живёт в трубчатом домике из спирально уложенных отрезков листьев водных растений. Численность этих насекомых повсеместно очень низкая из-за промышленного и сельскохозяйственного загрязнения вод, поэтому этот вид занесен в Красные книги многих регионов России.

Виктор Буртнев отметил, что Ручейник бабочковидный будет рекомендован к включению в следующее издание Красной книги Рязанской области.

В Рязанской области найден новый вид ручейника
В Рязанской области найден новый вид ручейника
В Рязанской области найден новый вид ручейника

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