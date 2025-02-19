В Рязани живёт 970 ветеранов Великой Отечественной войны

По состоянию на 1 февраля 2025 года в городе Рязани проживало 970 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом на сегодняшнем заседании комитета городской Думы сообщила начальник городского управления культуры Надежда Майорова.

Из живущих в городе ветеранов — 43 участника Великой Отечественной войны, 823 труженика тыла, 41 человек награждён знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 63 человека — бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

По словам Майоровой, администрация города Рязани на постоянной основе взаимодействует с ветеранскими организациями, в том числе Рязанской городской организацией Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. В тесном сотрудничестве с данной общественной организацией регулярно организуются поздравления с днем рождения каждого участника ВОВ.

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В целях повышения качества жизни ветеранов мэрией реализуется дополнительная мера социальной поддержки и социальной помощи по оказанию единовременной материальной помощи на ремонт жилого помещения участникам, инвалидам, вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».