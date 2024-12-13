Пятница, 13 декабря, 2024
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В Рязани запустят тестирование бесконтактного проезда на путепроводе в Соколовке

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Валерия Мединская

С 17 декабря в Рязани запустят тестирование бесконтактного проезда на путепроводе в Соколовке. Об этом сообщает «РЗН.инфо» со ссылкой на собственника путепровода ЗАО «Инвестиционная компания «Региональные платные дороги — Рязань».

По имеющимся данным, бесконтактный проезд планируется запустить в мае 2025 года. Контактные БСК-карты, которые использовали постоянные пользователи путепровода, заменят на бесконтактные RFID-метки. Их нужно установить на лобовое стекло автомобиля. Система считает сигнал метки, снимет деньги со счета и откроет шлагбаум. Если средств на счете недостаточно, водителю придется оплатить проезд наличными или банковской картой.

«Просим отнестись с пониманием к возможным временным ограничениям на ПВП, связанным с проведением строительно-монтажных и пусконаладочных работ», — сказал собственник.

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