В Рязани запретят парковку на трех улицах

В целях повышения безопасности дорожного движения и создания комфортной транспортной среды планируется установка дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети города Рязани:

— участок дороги от дома №63 по улице Новая до пересечения с улицей Урицкого — будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор»;

— участок дороги в районе дома №56 улице по Черновицкой — будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор»;

— участок дороги в районе дома №128 по улице Островского — будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Срок выполнения работ по монтажу вышеуказанных знаков запланирован до конца текущего года.