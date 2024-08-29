Четверг, 29 августа, 2024

В Рязани запретят парковаться на проезде Шабулина и в Борках

Автор: Kate

Опубликовано

Изображение от senivpetro на Freepik

С 20 сентября в Рязани запретят парковку сразу на нескольких участках. Об этом сообщает мэрия.

Ограничения вводятся для повышения безопасности дорожного движения и создания комфортной транспортной среды. На участках, где будет введён запрет, установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Речь идёт, во-первых, о проезде Шабулина. Там запретят парковаться в районе дома №8 до улицы Весенняя.

Во-вторых, оставлять транспорт запретят в посёлке Борки. Речь идёт о территории, прилегающей к остановке транспорта «Посёлок Борки – Детский сад №45».

Автолюбителей просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

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