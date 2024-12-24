В Рязани закрывается один из старейших магазинов, работавших с 1981 года

В Рязани закрывается один из старейших магазинов в городе, расположенный на улице Есенина, сообщает телеграм-канал «Новая газета — Рязань».

Спортивный магазин открылся в Советском Союзе в ноябре 1981 года. Раньше горожане приобретали там мотоциклы, велосипеды. В 90-е годы прошлого века, после перестройки, торговая точка была акционирована, затем там перестали продавать мотоциклы. В 2000 году «Мотовелоспорт» превратился в «Веломотоспорт».

По информации источника, хозяева приняли решение закрыть магазин, товары распродаются. Автор поста считает, что он не выдержал конкуренции с маркетплейсами.

На помещение на улице Есенина, 112 уже нашелся покупатель — «Веломотоспорт» планирует закрыться и съехать оттуда в первой декаде января.