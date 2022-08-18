В Рязани ветерана ВОВ поздравили с 97-летием

С днём рождения Раису Ивановну Терешину поздравила депутат Рязанской городской думы Елена Волкова.

В начале Великой Отечественной войны Раиса Ивановна трудилась в тылу, рыла окопы и строила оборонительные сооружения. Позже она служила в сапёрной части Второго Белорусского фронта, принимала участие в строительстве переправы через Вислу и форсировании Одера. Фронтовой путь ветерана завершился в Берлине.

На своей странице в социальных сетях рязанский депутат написала, что недавно Раиса Ивановна переболела ковидом, поправилась и снова в строю.