В Рязани установлен особый противопожарный режим

В Рязани с 8 июля установлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Виталий Артемов.

Горожанам запрещено посещать леса и въезжать в них на машине, за исключением жителей, проживающих в районе поселка Солотча. Запрет не распространяется на транспортные средства экстренных служб, военной техники, а также предприятий, обеспечивающих необходимые жизненные потребности населения.

В связи с повышенной опасностью возникновения лесных пожаров сотрудниками управления ГОЧС регулярно осуществляются рейды с целью своевременного выявления задымлений, проводится информирование жителей.