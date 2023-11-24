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В Рязани установят 24 новогодние ёлки

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В Рязани установят 24 новогодние ёлки. Праздничные деревья появятся на центральных площадях и в местах массового пребывания людей, сообщили в мэрии Рязани.

24 ноября новогодние ёлки установили на Лыбедском бульваре и около ДК «Приокский». Запланирована установка ёлок около МКЦ на площади Победы и в сквере на Соборной. Ёлки начали появляться и во дворах жилых домов. Торговые центры также занимаются декорированием пространств.

Главную и самую большую городскую ель высотой 22 метра традиционно поставят на площади Ленина. Работы проведут в несколько этапов. Сначала будет выполнен монтаж, затем ель украсят новогодними игрушками и гирляндами, потом начнут подключение иллюминации к электричеству.

Украшать город к Новому году завершат к 15 декабря.

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