В Рязани строят новую набережную

В Рязани благоустраивают набережную реки Трубеж. О благоустройстве зоны вдоль реки сообщила пресс-служба «Северной Компании».
Строители сохранили крупные и здоровые деревья на берегу на берегу водоема, высадили новые декоративные кустарники. Сейчас жильцы «Метропарка» могут наслаждаться природой рядом с новостройкой: в реке плавают утки, поют птицы.
По словам представителя «Северной Компании», к началу лета благоустроено примерно 200 метров набережной: укреплен берег, проложены дорожки, установлена детская площадка, смонтированы уличные спортивные тренажеры. Как подчеркнул представитель застройщика, это первая благоустроенная городская набережная, построенная в Рязани со времен набережной у Кремля.
Первый корпус «Метропарка» сдан и заселен, идет строительство трех новых домов, по территории ЖК проложена новая автомобильная дорога с тротуаром и велодорожкой, установлены павильоны остановок общественного транспорта. В непосредственной близости от берега Трубежа, ведется строительство монолитно-кирпичного дома с улучшенной шумоизоляцией «Метропарк-3». 4-й корпус «Метропарка» строится рядом местом будущей школы.
«Северная Компании» намерена продолжить благоустройство берега Трубежа. Застройщик планирует сдавать новые участки набережной по мере готовности новостроек.
«Северная Компания»,один из ведущих застройщиков региона, предлагает квартиры в:
— доме бизнес-класса «Вега» на Татарской;
— полностью кирпичном доме в ЖК «Бирюзова Парк»;
— шестом и седьмом корпусе ЖК «Северный» рядом со строящейся школой в Дашково-Песочне;
— ЖК «Мартовский» рядом с площадью Попова;
— девятом корпусе ЖК «Юный» в Семчино;
— ЖК «Академик» в Горроще;
— ЖК «Нобель» на улице Новой
— «Доме на Радищева» в самом центре города;
— доме с подземным паркингом на Есенина «Татлин»;
— малоквартирном доме на пересечении улиц Вознесенской и Щедрина.
Офис «Северной Компании» расположен по адресу ул. Соборная 14/2 стр. 1. Работает в будни с 9.00 до 20.00 , в субботу с 10.00 до 17.00, в воскресенье с 10.00 до 15.00.
Действует дополнительный офис продаж в жилом комплексе «Метропарк» на Московском шоссе. Офис работает с вторника по субботу с 09:00 до 18:00.
Телефон 707-000.