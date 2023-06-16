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В Рязани строят новую набережную

7info7

В Рязани благоустраивают набережную реки Трубеж. О благоустройстве зоны вдоль реки сообщила пресс-служба «Северной Компании».

– Благоустройство прибрежной зоны было одним из приоритетов при комплексной застройке территории ЖК «Метропарк», — заявили в пресс-службе застройщика. 

Строители сохранили крупные и здоровые деревья на берегу на берегу водоема, высадили новые декоративные кустарники. Сейчас жильцы «Метропарка» могут наслаждаться природой рядом с новостройкой: в реке плавают утки, поют птицы.

В Рязани строят новую набережную
В Рязани строят новую набережную
В Рязани строят новую набережную
В Рязани строят новую набережную
В Рязани строят новую набережную
В Рязани строят новую набережную

По словам представителя «Северной Компании», к началу лета благоустроено примерно 200 метров набережной: укреплен берег, проложены дорожки, установлена детская площадка, смонтированы уличные спортивные тренажеры. Как подчеркнул представитель застройщика, это первая благоустроенная городская набережная, построенная в Рязани со времен набережной у Кремля.

Первый корпус «Метропарка» сдан и заселен, идет строительство трех новых домов, по территории ЖК проложена новая автомобильная дорога с тротуаром и велодорожкой, установлены павильоны остановок общественного транспорта. В непосредственной близости от берега Трубежа, ведется строительство монолитно-кирпичного дома с улучшенной шумоизоляцией «Метропарк-3». 4-й корпус «Метропарка» строится рядом местом будущей школы.

«Северная Компании» намерена продолжить благоустройство берега Трубежа. Застройщик планирует сдавать новые участки набережной по мере готовности новостроек.

– Мы опираемся на свой многолетний опыт в благоустройстве территории и уверены, что набережная Трубежа у «Метропарка» со временем станет такой же популярной городской достопримечательностью, как и Лыбедский бульвар, благоустроенный силами «Северной Компании», — заявили в пресс-службе строительной компании.

«Северная Компания»,один из ведущих застройщиков региона, предлагает квартиры в:

— доме бизнес-класса «Вега» на Татарской;

— полностью кирпичном доме в ЖК «Бирюзова Парк»;

— шестом и седьмом корпусе ЖК «Северный» рядом со строящейся школой в Дашково-Песочне;

— ЖК «Мартовский» рядом с площадью Попова;

— девятом корпусе ЖК «Юный» в Семчино;

— ЖК «Академик» в Горроще;

— ЖК «Нобель» на улице Новой

 «Доме на Радищева» в самом центре города;

— доме с подземным паркингом на Есенина «Татлин»;

— малоквартирном доме на пересечении улиц Вознесенской и Щедрина.

Офис «Северной Компании» расположен по адресу ул. Соборная 14/2 стр. 1. Работает в будни с 9.00 до 20.00 , в субботу с 10.00 до 17.00, в воскресенье с 10.00 до 15.00.

Действует дополнительный офис продаж в жилом комплексе «Метропарк» на Московском шоссе. Офис работает с вторника по субботу с 09:00 до 18:00.

Телефон 707-000.

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