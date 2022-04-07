В Рязани состоялся концерт в честь годовщины ДНР

В четверг, 7 апреля, в рязанском Лесопарке прошла Народная акция, посвященная восьмой годовщине провозглашения Декларации о суверенитете Донецкой народной республики.

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В митинге-концерте приняли участие координатор молодёжных проектов рязанского отделения ОНФ Глеб Шабонин, председатель правления Рязанского областного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Сергей Караев, представители молодёжных организаций региона, жители Рязани.

Перед участниками выступила жительница Донбасса Людмила Хорунжий, которая рассказала, как тепло её приняли в Рязани, обеспечили жильем, питанием, медицинским обслуживанием.

«Мы надеемся, что этот кошмар скоро закончится, справедливость восторжествует и мы вернёмся домой», — заключила она.

Для собравшихся прозвучали патриотические песни. В завершении праздника участники акции развернули перед сценой большое полотно российского флага.