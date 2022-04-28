В Рязани скончалась заместитель директора школы № 17 Светлана Аверина

27 апреля на 59-м году жизни скончалась заместитель директора по учебной работе школы № 17 города Рязани Светлана Борисовна Аверина.
— Светлана Борисовна всю свою жизнь посвятила школе, — говорится в некрологе. — Получив профессию учителя математики (окончила РГПУ им. С. А. Есенина в 1986 году), она беззаветно, порой до самопожертвования, была предана делу обучения и воспитания подрастающего поколения.
Педагог начала трудовую деятельность в средней школе № 18, а с 1996 года работала учителем математики в школе № 17. В 2001 году была назначена заместителем директора по учебной работе.
Светлана Борисовна отличалась необыкновенным трудолюбием, высоким профессионализмом, принципиальностью, скромностью, душевной щедростью и уважением к людям. Она всегда была истинным патриотом своей Родины, своего города, своей школы. За свой труд Светлана Борисовна награждена Почетной грамотой министерства образования Российской Федерации, имеет звание Ветеран труда.
РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойной.