В Рязани скончалась заместитель директора школы № 17 Светлана Аверина

27 апреля на 59-м году жизни скончалась заместитель директора по учебной работе школы № 17 города Рязани Светлана Борисовна Аверина.

- Реклама -

— Светлана Борисовна всю свою жизнь посвятила школе, — говорится в некрологе. — Получив профессию учителя математики (окончила РГПУ им. С. А. Есенина в 1986 году), она беззаветно, порой до самопожертвования, была предана делу обучения и воспитания подрастающего поколения.

Педагог начала трудовую деятельность в средней школе № 18, а с 1996 года работала учителем математики в школе № 17. В 2001 году была назначена заместителем директора по учебной работе.

Светлана Борисовна отличалась необыкновенным трудолюбием, высоким профессионализмом, принципиальностью, скромностью, душевной щедростью и уважением к людям. Она всегда была истинным патриотом своей Родины, своего города, своей школы. За свой труд Светлана Борисовна награждена Почетной грамотой министерства образования Российской Федерации, имеет звание Ветеран труда.

- Реклама -

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойной.