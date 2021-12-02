В Рязани с 22 декабря временно запретят парковку на нескольких улицах

В Рязани с 22 декабря установят временные знаки «стоянка запрещена» по чётным и нечетным дням, сообщает мэрия города. Речь идёт о следующих участках:
- ул. Новоселов (от старого круга до ул. Шереметьевская) две стороны;
- ул. Октябрьская (от п/п Приокский до ул. 1-я Красная) две стороны;
- ул. Великанова две стороны;
- ул. Крупская (от Народного бульвара до ул. Юбилейная) две стороны;
- ул. Касимовское шоссе (от ул. Советской Армии до ул. Тимакова) две стороны;
- ул. Новоселов (от ул. Тимуровцев до ул. Советской Армии);
- ул. Молодцова (от ул. Бирюзова до ул. Интернациональная);
- ул. Станкозаводская (от ул. Бирюзова до ул. Интернациональная);
- ул. Костычева (от ул. Крупской до теплосети);
- ул. Островского (от ул. Стройкова до ул. Черновицкая);
- ул. Кальная (от школы №73 до ул. Есенина);
- ул. Бирюзова (до дома 1г «центр Рязань-Лада»).
Здесь появятся дорожные знаки «Стоянка по четным дням запрещена», «Стоянка по нечетным дням запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
Уточняется, что запрет парковки нужен для своевременного вывоза снега.