В Рязани рецидивист порезал бывшую сожительницу, её знакомого и полицейского

В Рязани следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух лиц и посягательстве на сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошёл 12 января. Безработный, ранее судимый рязанец 1966 года рождения, разбив оконное стекло, проник в дом своей бывшей сожительницы и нанёс ей несколько ударов ножом. Также мужчина порезал знакомого женщины и прибывшего на место происшествия сотрудника полиции. Противоправные действия подозреваемого в совершении преступления пресекли, применив оружие. Потерпевшие и подозреваемый госпитализированы.