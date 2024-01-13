Суббота, 13 января, 2024
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В Рязани рецидивист порезал бывшую сожительницу, её знакомого и полицейского

7info7
Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay
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В Рязани следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух лиц и посягательстве на сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошёл 12 января. Безработный, ранее судимый рязанец 1966 года рождения, разбив оконное стекло, проник в дом своей бывшей сожительницы и нанёс ей несколько ударов ножом. Также мужчина порезал знакомого женщины и прибывшего на место происшествия сотрудника полиции. Противоправные действия подозреваемого в совершении преступления пресекли, применив оружие. Потерпевшие и подозреваемый госпитализированы.

— По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, — сообщает ведомство.

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