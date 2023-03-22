Среда, 22 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани раскрыли убийство мужчины по горячим следам

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Рязанца будут судить по обвинению в убийстве. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.

Железнодорожный МСО Рязани СУ СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении жителя областного центра 1973 года рождения. Ранее судимого мужчину обвиняют в убийстве.

Тело мужчины 1982 года рождения с колото-резаными ранами лица и шеи обнаружили 10 декабря 2022 года по месту его жительства в Рязани. Преступление удалось раскрыть по горячим следам.

Установлено, что смертельные ранения потерпевшему 6 декабря 2022 года нанёс его знакомый во время пьяной ссоры. Подозреваемого задержали и по ходатайству следователя заключили под стражу.

Следствие собрало достаточно доказательств и направило уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд.

В следственном управлении напомнили, что свыше 80% бытовых преступлений совершается на фоне распития алкоголя. По закону, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения суд может признать  отягчающим обстоятельством и назначить виновному лицу более суровое наказание.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации