В Рязани раскрыли убийство мужчины по горячим следам

Рязанца будут судить по обвинению в убийстве. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.

Железнодорожный МСО Рязани СУ СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении жителя областного центра 1973 года рождения. Ранее судимого мужчину обвиняют в убийстве.

Тело мужчины 1982 года рождения с колото-резаными ранами лица и шеи обнаружили 10 декабря 2022 года по месту его жительства в Рязани. Преступление удалось раскрыть по горячим следам.

Установлено, что смертельные ранения потерпевшему 6 декабря 2022 года нанёс его знакомый во время пьяной ссоры. Подозреваемого задержали и по ходатайству следователя заключили под стражу.

Следствие собрало достаточно доказательств и направило уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд.

В следственном управлении напомнили, что свыше 80% бытовых преступлений совершается на фоне распития алкоголя. По закону, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения суд может признать отягчающим обстоятельством и назначить виновному лицу более суровое наказание.