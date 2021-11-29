В Рязани прошли публичные слушания по проекту бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

В публичных слушаниях приняли участие депутаты Рязанской городской Думы, руководители структурных подразделений администрации Рязани, представители общественных организаций и территориального общественного самоуправления, жители города.

Основные параметры главного финансового документа озвучила начальник финансово-казначейского управления администрации города Рязани Светлана Финогенова. Как следовало из доклада, доходы бюджета в 2022 году составят 13 млрд. 68 млн. рублей, расходы — 13 млрд. 505 млн. рублей. При этом налоговые доходы планируются в размере 4 млрд. 944 млн. рублей, неналоговые — 688,5 млн., безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов — 7 млрд. 436 млн. рублей. Расходная часть бюджета по-прежнему остаётся социально направленной. 8 млрд. 552 млн. рублей будет выделено на образование, 1 млрд. 101 млн. рублей — на жилищно-коммунальное хозяйство, 729 млн. рублей — на социальную политику, 432 млн. — на сферу культуры, 275 млн. — на физическую культуру и спорт.

Среди крупных инвестиционных проектов, для которых предусмотрено софинансирование из городского бюджета, — строительство детских садов в микрорайонах Семчино и Кальное, кладбища «Преображенское», продолжение строительства школы в Кальном. Средства будут выделены на проектно-изыскательские работы по строительству школы на 600 мест в районе стадиона «Спартак» (6,5 млн. рублей), детской школы искусств № 7 в Дашково-Песочне (6 млн. рублей), строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Торфмаш (800 тыс. рублей).

С предложениями по проекту бюджета выступили депутаты Рязанской городской Думы и жители Рязани. Председатель комитета по бюджету и налоговой политике Галина Трушина подчеркнула необходимость финансирования развития городских окраин. Председатель комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Сергей Дейнего обратил внимание на вопросы денежного обеспечения программы по обращению с безнадзорными животными и необходимость продолжения ремонта дорог. Елену Волкову интересовало, повлияют ли расходы на поддержку малого бизнеса в условиях пандемии на поступление доходов в бюджет. Светлана Ворнакова спросила о сроках окончания строительства школы в Кальном. Заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Лариса Максимова обратила внимание на необходимость тщательного выбора подрядчиков для капитального ремонта тепловых сетей и постоянного контроля за ходом работ. Петр Пыленок подчеркнул необходимость выделения дополнительных средств на ремонт ливневой канализации. Выступили и жители города. Одно из пожеланий общественности — ремонт тротуара на ул. Бронной.

В завершение публичных слушаний председатель комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы Галина Трушина отметила, что предложения по проекту бюджета, озвученные на публичных слушаниях, в течение трех рабочих дней можно будет подать в письменном виде в комиссию по проведению публичных слушаний. Затем проект бюджета города на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов будет рассмотрен на заседании комитета по бюджету и налоговой политике и вынесен на заседание Рязанской городской Думы.