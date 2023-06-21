В Рязани прошла конференция «Улучшение демографической ситуации в регионе и укрепление традиционных семейных ценностей»

В сложных условиях испытаний, выпавших на нашу страну, попыток повлиять извне на нравственные ориентиры важнейшей задачей является сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей, оказание помощи беременным женщинам и молодым мамам.

Об этом говорили участники конференции «Улучшение демографической ситуации в регионе и укрепление традиционных семейных ценностей», которая прошла сегодня в Рязани в ГБУК РО «Библиотека им. Горького».

В работе конференции приняли участие депутат Рязанской областной Думы, врио руководителя региональной приемной партии «Единая Россия» Елена Синица, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова, представители исполнительных органов и государственных учреждений Рязанской области в социальной сфере, Русской Православной Церкви, общественных организаций.

Участники конференции отметили, что сегодня в регионе уже принимаются меры по исправлению демографической ситуации. Создан Многофункциональный семейный центр, в котором женщины и молодые семьи могут получить всестороннюю помощь. Действует новая единовременная выплата при рождении ребенка на территории Рязанской области в размере до 50 тысяч рублей. Организована социальная реклама, пропагандирующая ценность жизни человека с момента зачатия, ответственное материнство и отцовство.

Вместе с тем выступавшие обратили внимание на необходимость принятия дополнительных мер, таких как организации доабортного консультирования, создания в женских консультациях максимально доброжелательной атмосферы для беременных женщин, охраны репродуктивного здоровья.

Своим опытом поделились гости из других регионов, в частности председатель Ивановской областной общественной организации «Общественный комитет защиты детства, семьи и нравственности «Колыбель» Елена Язева.

Все выступавшие отметили необходимость объединения усилий во всех сферах поддержки семьи, тесного взаимодействия с гражданским сообществом на всех этапах принятия решений, касающихся семьи.

Участники конференции поблагодарили руководство и коллектив ГБУК РО «Библиотека им. Горького» за хорошую организацию мероприятия.