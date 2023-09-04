В Рязани прошла ежегодная акция «Помним Беслан»

4 сентября в Рязанской областной библиотеке имени Горького прошла ежегодная памятная акция «Помним Беслан».

В акции приняли участие представители комитета по информации и массовым коммуникациям, министерства территориальной политики и министерства культуры Рязанской области, силовых структур, общественных организаций, педагогов и учеников рязанских школ.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память жертв теракта в Беслане. Воспоминаниями о трагических событиях поделилась Надежда Богомолова, вдова Героя России Александра Станиславовича Богомолова, который принимал участие в операции по спасению заложников из школы.

Директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина отметила важность сохранения памяти о бесланской трагедии и подчеркнула, что невозможно забыть о количестве жертв боевиков и судьбах заложников.

Скоро будет 20 лет, как произошло это страшное преступление против всего человечества. Казалось, что все возможное зло позади, но бесланская трагедия обнажила правду – терроризм не истреблен, – отметила Гришина.

На акции прочитали доклады на тему противодействия терроризму и экстремизму, сообщает сайт регионального правительства.