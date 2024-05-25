В Рязани прошёл концерт Сводного хора

В пятницу, 24 мая, перед филармонией в Рязани прошёл праздничный концерт Сводного хора Рязанской области, посвящённый Дню славянской письменности и культуры, Дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, а также Году семьи. Для зрителей выступили более 1000 артистов.
Также перед зрителями выступил митрополит Михайловский и Рязанский Марк.
В Сводном хоре приняли участие Рязанский губернаторский симфонический оркестр, Рязанский камерный хор, Рязанский государственный академический русский народный хора им. Е. Попова, а также творческие коллективы муниципальных образований Рязанской области.
Солистами стали артисты Рязанской филармонии: Елена Браткова, Татьяна Тураева, Евгения Валикова, Александр Слегонкин. Кроме них выступили представители хора им. Е. Попова — семейный дуэт Иван и Татьяна Мишуровы, вокальная группа мужского песенно-инструментального ансамбля «Братцы-рязанцы».
На концерте прозвучали композиции «Живи родник», «Семейный альбом», «Любви негромкие слова», «Родительский дом»…