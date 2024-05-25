В Рязани прошёл концерт Сводного хора

В пятницу, 24 мая, перед филармонией в Рязани прошёл праздничный концерт Сводного хора Рязанской области, посвящённый Дню славянской письменности и культуры, Дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, а также Году семьи. Для зрителей выступили более 1000 артистов.

— День славянской письменности и культуры занимает особое место среди праздников многонациональной России. Он несёт в себе глубокое духовное начало, символизирует единство всех народов нашего Отечества, говорящих на русском языке. Отдавая дань памяти святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, мы стремимся хранить славную историю, культурное и духовное достояние нашего великого народа, беречь чистоту нашего родного языка. — сказала и. о. министра культуры Рязанской области Елена Васильева.

Также перед зрителями выступил митрополит Михайловский и Рязанский Марк.

— Россия — это удивительное место, страна, богатая не только своими лесами и полями, реками и озерами, но и своим талантливым и добрым народом, — отметил священник.

В Сводном хоре приняли участие Рязанский губернаторский симфонический оркестр, Рязанский камерный хор, Рязанский государственный академический русский народный хора им. Е. Попова, а также творческие коллективы муниципальных образований Рязанской области.

Солистами стали артисты Рязанской филармонии: Елена Браткова, Татьяна Тураева, Евгения Валикова, Александр Слегонкин. Кроме них выступили представители хора им. Е. Попова — семейный дуэт Иван и Татьяна Мишуровы, вокальная группа мужского песенно-инструментального ансамбля «Братцы-рязанцы».

На концерте прозвучали композиции «Живи родник», «Семейный альбом», «Любви негромкие слова», «Родительский дом»…