В Рязани пройдут гастроли Таганрогского театра имени Чехова

С 29 марта по 2 апреля на сцене Рязанского театра драмы состоятся гастроли Таганрогского ордена «Знак Почета» театра имени А.П. Чехова.

Таганрогский и Рязанский театры драмы связывает давняя крепкая дружба. Это далеко не первые гастроли Таганрога в Рязани, театр уже достаточно хорошо знают и любят зрители. В прошлом году на Международном фестивале «Свидания на Театральной» спектакль «Пять-двадцать пять» был по достоинству оценен и профессиональным сообществом, получив номинацию «Лучший актерский ансамбль».

Рязанский театр драмы также неоднократно посещал Таганрог с гастролями и принимал участие в Международном театральном фестивале «На родине Чехова».

Афиша гастролей:

29 марта в 19:00 комедия в двух действиях по пьесе А. Коровкина «Семейка Краузе» (Возрастное ограничение 16+).

В остроумной пьесе современного отечественного драматурга Александра Коровкина нашлось место и для детектива, и для мелодрамы, и для социальной сатиры. При всей фарсовости происходящего в спектакле всё, как в жизни: старинный дом в провинциальном городе и его обитательницы – милые, забавные старушки. Сестры хоть и живут много лет вместе, но совсем не похожи друг на друга. Объединяет их лишь горячая любовь к племянникам, внезапное появление которых застает тетушек врасплох – им нужно избавиться от трупа, который случайно оказался в доме…

30 марта в 19:00 пьеса в двух действиях «Зойкина квартира» (М. Булгаков) (Возрастное ограничение 16+).

Время действия спектакля «Зойкина квартира» по одноименной пьесе Михаила Булгакова — Москва 1920-е годы. Пьеса очень динамична. Страсть, любовь, ненависть, измена, алчность, предательство, преступность – эти и множество других чувств и пороков находят свое воплощение в образах героев спектакля. События, меняясь одно за другим, приводят, в итоге, к логическому концу, характерному для этого времени и для образа жизни героев. Спектакль яркий, искрометный, необыкновенно музыкальный и фееричный!

31 марта в 19:00 «Пер Гюнт» по пьесе Генриха Ибсена (Возрастное ограничение 18+).

Чувства на пределе эмоционального накала, эффектная хореография, авторская музыка, колоритные персонажи, современная драма о человеке, который искал себя. Спектакль, который цепляет самые дальние уголки души.

1 и 2 апреля в 12:00 сказка «Василиса Прекрасная» (С. Прокофьева,

Г. Сапгир) (Возрастное ограничение 3+).

Яркий, красочный спектакль по мотивам русских народных сказок. Здесь зрители встретят всем известных героев: Василису, Ивана, Кощея Бессмертного. Главные герои благодаря своей доброте, любви и отваге выходят победителями в борьбе с силами зла, а сказочные сюрпризы и волшебные превращения делают эту историю удивительной и незабываемой.

1 апреля в 18:00 комедия в двух действиях «Д-Р» (Б. Нушич) (Возрастное ограничение 16+).

Главная ценность дома и семьи недавно разбогатевшего коммерсанта Животы Цвийовича — диплом доктора философии, который получен его сыном в самом престижном швейцарском университете. Теперь уже ничто не в силах помешать Животе добиться всеобщего признания, пробиться в высший свет и даже заполучить в невестки дочь министра путей сообщения! Но не всё можно купить за деньги! Спектакль очень динамичен и музыкален, а комичные и нелепые ситуации, из которых приходится выкручиваться главному герою, придают спектаклю особую пикантность!

2 апреля в 18:00 музыкальная история в двух действиях по мотивам одноименной комедии «Небесный тихоход» (М. Самойлов) (Возрастное ограничение 16+).

Три боевых летчика дают друг другу клятву — не влюбляться до конца войны. Но прекрасные глаза офицеров из женской летной эскадрильи — оружие пострашней вражеских снарядов. И сердца бравых друзей постепенно сдают свои позиции. Великолепная музыка, обилие танцевальных номеров, реплики, разошедшиеся на цитаты, песни, которые знает каждый. Спектакль продолжает эту сердечную замечательную тему. Любовь, побеждающая войну, дружба, побеждающая страх. Торжество жизни, несмотря ни на что. Светлая, добрая и невероятно человечная история! Самые лучшие человеческие чувства и качества — беззаветная любовь к Родине, мужество, отвага, бесстрашие и удивительное чувство юмора, заряд радости и позитива — подарят незабываемые эмоции и отличное настроение.

Билеты на спектакли Таганрогского театра имени А.П. Чехова уже можно приобрести в кассе и на сайте Рязанского театра драмы.

Все спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».