В Рязани пройдёт круглый стол «Отмена российской истории и культуры в странах Запада как идейная основа русофобии»

14 ноября в 11.00 в Рязанской областной универсальной научной библиотеке им. Горького (ул. Ленина, 52) в малом конференц-зале начнет работу Международный круглый стол «Отмена российской истории и культуры в странах Запада как идейная основа русофобии».

Ученые, политические аналитики, журналисты и активисты общественных движений из России, Великобритании, Финляндии, Литвы, Латвии, Аргентины, Колумбии и Чили обсудят причины, механизмы и технологии информационной войны, которую коллективный Запад ведет против России.

Особое внимание будет уделено расширению возможностей международного противодействия кампании по дискредитации исторической роли и вклада России в сокровищницу духовных и материальных ценностей мировой цивилизации.

Участники круглого стола представят сообщения о многовековом опыте взаимообогащения культур народов многонациональной России и дружественных государств, желании людей доброй воли сохранять и приумножать гуманистический потенциал человечества.

В работе круглого стола примут участие ведущие эксперты по противодействию технологиям информационной войны и контрпропаганде, представители научных и общественных организаций патриотической направленности, политологи, журналисты. Приглашенные иностранные участники: Джими МакРэй (Великобритания), Йохан Бекман (Финляндия), Гедрюс Грабаускас (Литва), Андрей Мамыкин (Латвия), Сильвана Ярмолюк (Аргентина), Анна Кальдерон (Колумбия), Олег Ясинский (Россия, Чили).

В 15.00 участники круглого стола примут участие в расширенном заседании Международной научно-практической конференции «От Курска до Киева: коренной перелом в Великой Отечественной Войне против нацистской Германии, июль-ноябрь 1943», который пройдет в мультимедийном зале библиотеки.