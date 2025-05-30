Фестиваль «Кремлёвские вечера» пройдёт в Рязани с 12 по 14 июня

С 12 по 14 июня в Рязани состоится XIII фестиваль искусств «Кремлевские вечера», посвященный Году защитника Отечества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского.

Программа фестиваля на 12 июня:

13:00 – Рязанский государственный академический русский народный хор им. Е. Попова представит программу «Сказание о Земле Рязанской».

19:00 – Торжественное открытие фестиваля. Гала-концерт ко Дню России с участием:

Рязанского губернаторского симфонического оркестра (дирижер – Сергей Оселков),

Рязанского камерного хора,

солистки «Новой Оперы» Юлии Меннибаевой,

лауреата международных конкурсов Алексея Суханова,

скрипачки Юлии Игониной.

Программа фестиваля на 13 июня:

13:00 – Концерт «Душа народа» в исполнении Московского Синодального хора.

19:00 – «Квартет ПРО» с программой «Песни, рождённые сердцем».

Программа фестиваля на 14 июня:

13:00 – Музыкальный спектакль «Приключения Вани» по сказкам Чуковского от оркестра «Русские узоры» с участием актера Андрея Сумцова.

18:00 – Лекция «Воинство небесное и земное» от Рязанского художественного музея.

19:00 – Торжественное закрытие. Концертное исполнение оперы «Князь Игорь» Бородина с участием Рязанского симфонического оркестра, камерного хора и солистов московских театров.

Фестиваль пройдёт на территории Рязанского кремля. Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+