Фестиваль «Кремлёвские вечера» пройдёт в Рязани с 12 по 14 июня

С 12 по 14 июня в Рязани состоится XIII фестиваль искусств «Кремлевские вечера», посвященный Году защитника Отечества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского.
Программа фестиваля на 12 июня:
13:00 – Рязанский государственный академический русский народный хор им. Е. Попова представит программу «Сказание о Земле Рязанской».
19:00 – Торжественное открытие фестиваля. Гала-концерт ко Дню России с участием:
- Рязанского губернаторского симфонического оркестра (дирижер – Сергей Оселков),
- Рязанского камерного хора,
- солистки «Новой Оперы» Юлии Меннибаевой,
- лауреата международных конкурсов Алексея Суханова,
- скрипачки Юлии Игониной.
Программа фестиваля на 13 июня:
13:00 – Концерт «Душа народа» в исполнении Московского Синодального хора.
19:00 – «Квартет ПРО» с программой «Песни, рождённые сердцем».
Программа фестиваля на 14 июня:
13:00 – Музыкальный спектакль «Приключения Вани» по сказкам Чуковского от оркестра «Русские узоры» с участием актера Андрея Сумцова.
18:00 – Лекция «Воинство небесное и земное» от Рязанского художественного музея.
19:00 – Торжественное закрытие. Концертное исполнение оперы «Князь Игорь» Бородина с участием Рязанского симфонического оркестра, камерного хора и солистов московских театров.
Фестиваль пройдёт на территории Рязанского кремля. Вход свободный.
Возрастное ограничение 6+
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