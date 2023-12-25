Понедельник, 25 декабря, 2023
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В Рязани продолжают ликвидировать последствия снегопада: данные на 25 декабря

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В Рязани продолжают ликвидировать последствия снегопада, сообщает пресс-служба городской администрации. 

В данный момент от жителей продолжают поступать заявки. 25 декабря утром зафиксировано 229 обращений, отработано 191. Было привлечено 20 бригад из 8 организаций с личным составом 68 человек, автовышки, автокраны, грузовые автомобили и 30 бензопил. В уборке деревьев помогали муниципальные предприятия и учреждения, спасатели МЧС, управляющие компании.

Ночью по городу было распилено 70 упавших деревьев. Все падения деревьев на троллейбусную контактную сеть и обрывы ликвидированы, троллейбусы следуют по своим маршрутам.

6 деревьев упало на территории образовательных учреждений, еще 4 на прилегающих к школам и детским садам участках.

Днем 25 декабря в городе продолжают работать 12 бригад. Работы будут проводиться до полной ликвидации последствий снегопада.

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