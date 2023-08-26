Суббота, 26 августа, 2023
На главнуюНовости РязаниКультура

В Рязани презентовали проект против отмены российской культуры «На том стоим»

7info7

26 августа в рамках VI Международного Форума древних городов в традиционном формате «Мирового кафе» прошла презентация проекта фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том и стоим».

В презентации приняли участие зарубежные деятели культуры из Колумбии-певица Анна Лусия Кальдерон, Франции-певец Франсуа Модеме, Великобритании — музыкант Джими МакРэй, официальные лица региона- заместитель Председателя Правительства Рязанской области Артём Никитин, министр культуры Рязанской области Марина Кауркина, министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина, руководители учреждений культуры, рязанские артисты, музыканты, поэты .

Фестиваль пройдет с 8 по 14 ноября в Рязани и городах Рязанской области. Участниками фестиваля станут артисты из 14 стран мира. Россию будут представлять творческие коллективы Рязани.
Об этом участникам кафе сообщил руководитель проекта В. Миронов.

После презентации участники «Мирового кафе» при помощи телемоста пообщались с коллегами из Донецка. Рязань представляла директор Рязанского художественного музея Валерия Масловская, а Донецк учёный секретарь Донецкого республиканского художественного музея Н. Воропаева.

В рамках «Мирового кафе» состоялось подписание двухсторонних соглашений между Государственным музеем-заповедником С. Есенина и Оренбургским областным музеем изобразительных искусств, Курским областным краеведческим музеем.
Особая атмосфера мероприятия создалась благодаря формату и особому духу, присущему центру культуры Рязани — библиотеке имени Горького.

Прямая трансляция мероприятия велась на портале «Культура РФ».

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

На молодёжной ярмарке «сМЫслы» рязанские мастера представили свои изделия

Жители Рязани и гости города имели возможность приобрести уникальные сувениры из керамики, дерева и лоскутных материалов, а также насладиться невероятно вкусными пряниками, которые предлагалось украсить собственными руками.

На улице Почтовой полицейские поймали объявленного в федеральный розыск мужчину

Злоумышленника доставили в отдел полиции.

В Рыбновском районе на трассе М5 произошло ДТП

Автомобили получили серьёзные повреждения.

В массовом ДТП на Интернациональной пострадали 2 человека

С места аварии в больницу доставлены мотоциклист и водитель автомобиля ВАЗ.

Гниющий труп 65-летнего мужчины обнаружили в Касимовском районе

По предварительным сведениям, смерть пенсионера не носит криминальный характер.

Верхний городской сад впервые принял мероприятия Форума древних городов в Рязани

Площадка парка стала одной из самых массовых в рамках VI Форума «Юность древних городов», здесь прошли различные по тематике мероприятия, посетителями которых стали жители и гости города абсолютно разных возрастов.

В Рязанском Кремле отслужили праздничный молебен во славу Рязани

По многолетней традиции День города Рязани начался с соборной молитвы

Женщина погибла в ДТП в Воронежской области, пострадал ребёнок

В результате ДТП в Хохольском районе погибла 32-летняя женщина, сообщает пресс-служба УМВД Воронежской области.

ВСУ обстреляли посёлок в Белгородской области кассетными боеприпасами

Повреждены дома, магазин, автомобили, пострадали четыре человека.

Нижегородский губернский оркестр радовал рязанцев на Форуме «Юность древних городов»

Под чутким управлением художественного руководителя Евгения Петрова оркестр, состоящий преимущественно из духовых инструментов, увлёк присутствующих в мир изящной романтичной музыки, добрых песен о любви и зажигательных ритмов.

Мошенники, продавшие пенсионерки витамины на 480 тысяч рублей, пойдут под суд

Обвиняемые с соучастниками позвонили 77-летней пенсионерке и, представляясь медицинскими работниками, сообщили ей ложную информацию о якобы обнаруженном у нее заболевании крови.

25 августа прошло шоу воздушных гимнастов в Верхнем городском саду в Рязани

Студия танца Веры Минцевой "Mint Dance School" покорила сцену Верхнего городского сада своими необычными и очень изящными выступления 25 августа в рамках VI Международного форума «Юность древних городов».
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации