В Рязани презентовали проект против отмены российской культуры «На том стоим»

26 августа в рамках VI Международного Форума древних городов в традиционном формате «Мирового кафе» прошла презентация проекта фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том и стоим».

В презентации приняли участие зарубежные деятели культуры из Колумбии-певица Анна Лусия Кальдерон, Франции-певец Франсуа Модеме, Великобритании — музыкант Джими МакРэй, официальные лица региона- заместитель Председателя Правительства Рязанской области Артём Никитин, министр культуры Рязанской области Марина Кауркина, министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина, руководители учреждений культуры, рязанские артисты, музыканты, поэты .

Фестиваль пройдет с 8 по 14 ноября в Рязани и городах Рязанской области. Участниками фестиваля станут артисты из 14 стран мира. Россию будут представлять творческие коллективы Рязани.

Об этом участникам кафе сообщил руководитель проекта В. Миронов.

После презентации участники «Мирового кафе» при помощи телемоста пообщались с коллегами из Донецка. Рязань представляла директор Рязанского художественного музея Валерия Масловская, а Донецк учёный секретарь Донецкого республиканского художественного музея Н. Воропаева.

В рамках «Мирового кафе» состоялось подписание двухсторонних соглашений между Государственным музеем-заповедником С. Есенина и Оренбургским областным музеем изобразительных искусств, Курским областным краеведческим музеем.

Особая атмосфера мероприятия создалась благодаря формату и особому духу, присущему центру культуры Рязани — библиотеке имени Горького.

Прямая трансляция мероприятия велась на портале «Культура РФ».