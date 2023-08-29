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В Рязани после модернизации открылась библиотека №10

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Фото: правительство Рязанской области

В Рязани открылась обновленная библиотека-филиал №10, модернизированная по нацпроекту «Культура».

На открытии присутствовала министр культуры Рязанской области Марина Кауркина. От имени губернатора Павла Малкова министр поздравила всех с открытием. По словам Кауркиной, область – один из лидеров ЦФО по созданию современных библиотек.

Обновленную библиотеку под названием «БиблиоПоезд» разделили на четыре тематические части: «Детская», «Молодежная», «Творческая» и «Историческая», что позволит каждому читателю легко найти интересующую литературу.

Книжный фонд библиотеки увеличился на 2874 книжных издания, сообщает сайт регионального правительства.

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