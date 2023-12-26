Вторник, 26 декабря, 2023
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В Рязани появилась новая туристическая навигация из 147 носителей

7info
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В Рязани появилась новая туристическая навигация по проекту туристского кода центра города, сообщила пресс-служба мэрии.

Цель создания навигации — провести туристов по знаковым местам Рязани, показать наши главные достопримечательности: музеи, парки, самые красивые улицы и дома. Поэтому она сосредоточена на основных туристических маршрутах: Первомайский проспект, улицы Соборная, Почтовая, Семинарская, Свободы и Щедрина.

Это большая система, состоящая из 147 носителей: карты, указатели, информационные стенды около значимых объектов. Это несколько тысяч указателей, географических названий, объектов и текстов.

Сейчас навигация работает в тестовом режиме. На каждой конструкции (кроме указателей) расположены куаркоды на форму обратной связи. Мэрия просит рязанцев сообщать о возможных неточностях в текстах и на карте.

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