В Рязани открыли экопункт приёма вторсырья

Региональный оператор по обращению с отходами «Эко-Пронск» и совместно в эковолонтёрами на парковке ТРЦ «Премьер» 7 октября открыли пункт сбора вторичного сырья.

Руководитель пункта Алёна Похитайло рассказала:

— Все отходы делятся на восемь фракций, некоторые из них отдельно почти нигде, кроме нашего пункта, в Рязани сдать нельзя. Это пакеты и пластиковые крышечки. Благодаря раздельному сбору их получится отправлять на специальной машине в мусоросортировочный центр.

В экопункте можно не только сдать отходы, но и приобрести книги, экологичную косметику. В будущем планируется организация различных мероприятий раз в неделю.

В честь открытия была проведена лекция по вторичным отходам. В большей степени информация была направлена на детей, хотя и взрослые смогли почерпнуть для себя новую информацию. Слушателям рассказали, из чего производят пластик, бумагу, стекло. Участникам встречи объяснили, почему негативно сказываются на окружающей среде свалки. От них не только идёт неприятный запах — отходы выделяют метан могут загораться и занимают огромнейшие площади. Негативных последствий можно избежать, сдавая отходы в переработку и выбирая товары в правильной упаковке.

Также на лекции всем присутствующим выпала возможность самим принять участие в переработке пластиковых крышечек. Сначала их перемалывали с помощью велошрёдера, потом отправляли в инжектор. Затем дети вместе с родителями сделали из крышечек памятные брелки.