В Рязани откроется выставка китайской художницы Ван Сюлин

8 ноября в 17:00 в экспозиционном зале РОУНБ имени Горького состоится открытие выставки работ известной китайской художницы Ван Сюлин, организованной в рамках Международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.

Ван Сюлин является хранительницей древних традиций национальной китайской живописи гохуа. Она родилась в 1958 году в Тяньцзине (КНР). В 1997 году окончила факультет китайской живописи Китайского заочного университета. В разное время была ученицей у таких мастеров, как Хуан Хэ, Ха Пэй, Чжан Вэй, Лю Дайлин, Чэнь Моу и других. Ее наставником был крупнейший деятель искусства Китая, художник, каллиграф, профессор Ван Сюэчжун.

Ван Сюлин долгое время изучала работы мастеров кисти прошлого: У Даоцзы, Жень Бонянь, Лю Цзию, Ван Шухуэй, Хуан Цюнь. Со временем художница овладела китайской портретной живописью. Наиболее известные ее произведения — «Восемьдесят семь небожителей», «Изображение Будды», «Обновление природы», «Красавица».

Ван Сюлин — лауреат почетного звания «Выдающийся деятель национального искусства» в ряду 50-ти деятелей искусства Китая (присуждается Китайской ассоциацией национального искусства), член Правления Ассоциации деятелей изящных искусств Китая, член Тяньцзиньского филиала Китайской ассоциации деятелей искусства, почетный президент Тяньцзиньского китайско-русского центра культуры и искусства.

Работы Ван Сюлин находятся в коллекциях Владимира Путина, Дмитрия Медведева и других государственных деятелей разных стран. Произведения именитой художницы выставлялись в многих музеях мира, в том числе и в России: в Иркутском, Саратовском, Саранском, Красноярском музеях изобразительных искусств, в Художественном музее Республики Марий Эл, Республики Татарстан и на других выставочных площадках. Часть работ хранится в коллекциях этих музеев.

В настоящее время Ван Сюлин является специально приглашенным преподавателем Института Конфуция Российского государственного гуманитарного университета.

Время работы выставки: с 8 по 23 ноября 2023 г. Возрастное ограничение: 12+.