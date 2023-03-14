В Рязани осудили торговцев спиртным, из-за которых умерли два человека

В Рязани вынесли приговор местному жителю 1969 года рождения и жителю Санкт-Петербурга 1990 года рождения. Суд признал мужчин виновными в хранении в целях сбыта и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Летом 2020 года петербуржец купил о неизвестного по низкой цене спиртосодержащую жидкость. Затем перепродал рязанцу 25 канистр «коньяка» и 5 канистр «водки». Житель Рязани начал реализовывать спиртное.

В августе 2021 года трое жителей региона отравились алкоголем. Женщину медики спасли, а мужчины 1990 и 1991 годов рождения скончались от острого отравления метанолом.

Житель Северной столицы получил год и 7 месяцев лишения свободы, рязанец — год и 8 месяцев. Последнему приговор изменили на принудительные работы.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.