В Рязани оценили гигиеническое состояние воздуха

В Рязани 24 января провели исследование гигиенического состояния воздуха. О результатах рассказал руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов.

Именно этот день выбран учеными не случайно. В течение ночи и светлого времени 24 января Рязань и окрестности города в условиях южного ветра находились под влиянием техногенного шлейфа, распространяемого из Липецка.

«Возможно, это покажется многим странным, но именно это обстоятельство («ТРАНСГРАНИЧНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ») главным образом и определяло гигиенические параметры приземного воздуха в областном центре», — поясняет Сергей Тобратов.

На территории Рязанской области утром 24 января концентрация техногенной пыли РМ2,5 (ключевой параметр для оценки качества воздуха и его угрозы для здоровья человека) закономерно снижалась за счет рассеяния до 10–20 мкг/куб. м. По данным стационарного поста мониторинга «Шумашь», параметр РМ2,5 в течение суток не превышал 18 мкг/куб. м, что в 3 раза ниже гигиенически опасных значений. И это при том, что данный пост установлен в пойме Оки – потенциальном аккумуляторе загрязняющих веществ. Почти идентичные данные получены и на посту мониторинга «РГУ» в городской застройке.