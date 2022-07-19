В Рязани мать будут судить за жестокое обращение с дочерью.

Местную жительницу 1980 года рождения обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с ребёнком. Подробности сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

Уголовное дело расследовал Скопинский МСО СУ СКР по Рязанской области, оно направлено в суд. Правоохранители изъяли девочку у обвиняемой, сейчас она воспитывается в другой семье.

С 2019 по 2021 год женщина жестоко обращалась с дочерью 2013 года рождения. Обвиняемая неоднократно наносила ребёнку побои, запирала в комнате. Ребёнок был лишён надлежащего лечения и нормальных бытовых условия для развития.

Обвиняемая свою вину не признала.