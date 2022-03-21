В Рязани ярмарку выходного дня перенесут с площадки напротив Центрального рынка на улицу Дзержинского

Ярмарку выходного дня, которая работала на площадке напротив Центрального рынка (улица Пролетарская, 15), перенесут на территорию Управления Рязанского троллейбуса (улица Дзержинского). Об этого в ходе совещания 21 марта сообщил заммэра Олег Федин.
Необходимость в изменении места проведения ярмарки связана со сменой собственника площадки. В качестве нового места для ярмарки было рассмотрено несколько вариантов. Территория УРТ подошла больше всего: она находится недалеко от центра города, там можно разместить более 100 торговых мест, её площадь – около 3 тысяч кв. м. Кроме того, новое место проведения ярмарки имеет хорошую транспортную инфраструктуру и пешеходную доступность.
Площадку УРТ ярмарка займет временно – через несколько лет там начнётся строительство школы. На новом месте ярмарка будет работать со 2 апреля.
22 марта сотрудники администрации вместе с представителями региональных Минсельхоза и Минэконома, а также с полицейскими проведут выездное совещание на новом месте проведения ярмарки.