В Рязани ярмарку выходного дня перенесут с площадки напротив Центрального рынка на улицу Дзержинского

Ярмарку выходного дня, которая работала на площадке напротив Центрального рынка (улица Пролетарская, 15), перенесут на территорию Управления Рязанского троллейбуса (улица Дзержинского). Об этого в ходе совещания 21 марта сообщил заммэра Олег Федин.

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Необходимость в изменении места проведения ярмарки связана со сменой собственника площадки. В качестве нового места для ярмарки было рассмотрено несколько вариантов. Территория УРТ подошла больше всего: она находится недалеко от центра города, там можно разместить более 100 торговых мест, её площадь – около 3 тысяч кв. м. Кроме того, новое место проведения ярмарки имеет хорошую транспортную инфраструктуру и пешеходную доступность.

Площадку УРТ ярмарка займет временно – через несколько лет там начнётся строительство школы. На новом месте ярмарка будет работать со 2 апреля.

– Важно проработать вопросы организации торговых мест и стоянки транспорта, – отметил Федин. – Рязанцы должны иметь возможность покупать свежие и качественные продукты по доступной цене.

22 марта сотрудники администрации вместе с представителями региональных Минсельхоза и Минэконома, а также с полицейскими проведут выездное совещание на новом месте проведения ярмарки.