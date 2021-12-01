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Среда, 1 декабря, 2021
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В Рязани из-за ремонта отключили холодную воду на пяти улицах

7info7

В среду, 1 декабря, в Рязани отключили холодную воду на пяти улицах. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Причина – ремонтные работы на водопроводе. Сотрудники МП «Водоканал» приступили к ним утром.

До 18.00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Высоковольтная, д. с 16 по 20 и с корпусами, д. 34 с корпусами, д. 34/13,
  • улица Весенняя, д. 9 корп. 1,
  • улица Новоселов, д. 28 корп. 3, д. 28, д. 28 корп. 1, д. 28 корп. 2, д. 30, д. 30 корп. 1, д. 30 корп. 2, д. 30 корп. 3, д. 32, д. 32 корп. 1, д. 32 корп. 2, д. 32 корп. 3, д. 34, д. 34 корп. 1, д 30а, д. 28а, д. 34а;

До 17.00 – в доме №3 по улице 3-и Бутырки и в домах №34 и 36 по улице Качевской.

Ранее мэрия опубликовала масштабный список адресов отключения воды 1 декабря.

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