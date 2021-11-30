В среду в Рязани из-за ремонта произойдёт масштабное отключение воды

В среду, 1 декабря, в Рязани произойдёт масштабное отключение воды. Об этом сообщили в администрации города.

Причина – проведение ремонтных работ. Сотрудники МП «Водоканал» приступят к ним в 09.00.

До 17.00 воды не будет по адресу: 3-и Бутырки, дом 3;

До 20.00 по следующим адресам:

улица Березовая, дома с 2 по 12;

улица Братиславская, дома с 1 по 11, с 2 по 12, дом. 2 корпус 1, дом 3 корпус 1, дом 1, дом 1а, дом 1б, дом 1в, дом 1г, дом 1д, дом 1е, дом 1и, дом 1к, дом 1л, дом 1з, дом 1ж, дом 1н;

улица Гоголя, дома с 1 по 37 и с корпусами, дома с 2 по 44 и с корпусами;

улица Корнилова, дома с 1 по 63, дома с 2 по 64;

улица Котовского, дома с 1 по 43, дома с 2 по 20;

улица Кутузова, дома с 1 по 63, дома с 2 по 62;

улица Мусоргского, дома с 1 по 63, дома с 2 по 66;

улица Нахимова, дома с 2 по 68, дома с 1 по 13, д. 1 (школа №57);

улица Толстого, дома с 1 по 5, дома с 2 по 14, дом 5 (школа №37);

улица Ушакова, дома с 1 по 63, дома с 2 по 64;

улица Черновицкая, дома с 16 по 54, дома с 11 по 27 и с корпусами, дом 23а (школа №64);

улица Чернышевского, д. с 2 по 22, д. 7;

улица Щорса, дома с 2 по 38, дома с 1 по 37 и с корпусами;

проезд Котовского, дома с 5 по 21, дом 1, дом 1 корпус 1, дом 3, дом 4;

улица Островского, дом 24 (школа №19/25), дом 44 (школа №33);

улица Стройкова, дом 8б (школа №34).

Подвоз технической воды будет осуществляться по адресу: улица Черновицкая, дом 34 корпус 2.

До 21.00 воды не будет по следующим адресам:

улица Хлебная, дома с 1 по 67, дома с 2 по 48;

улица Пронская, дома с 1 по 47, дома с 2 по 104;

улица Никуличинская, дома с 1 по 43, дома с 2 по 136;

улица Рязанская, дома с 1 по 39, дома с 2 по 20;

улица 1-я Нагорная, дома с 1 по 29, дома с 2 по 44;

улица 3-й Нефтезаводской проезд, дома с 5 по 13;

улица Нефтезаводская, дом 15;

улица 1-й Рязанский проезд, дома с 1 по 3, дом 2;

улица Голенчинская, дома с 1 по 81, дома с 2 по 108;

улица Рязанская, дом 22 с буквами и литерами,

197 км Окружной дороги;

До 21.00 будет снижена подача холодной воды по следующим адресам:

посёлок Телецентр,

улица Баженова,

улица Светлая,

улица Родниковая,

улица Ключевая,

улица Голенчинское шоссе,

улица Славянский проспект,

улица Старая Дубрава,

улица 1-й Старосадский проезд,

улица 2-й Старосадский проезд,