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В среду в Рязани из-за ремонта произойдёт масштабное отключение воды

7info7

В среду, 1 декабря, в Рязани произойдёт масштабное отключение воды. Об этом сообщили в администрации города.

Причина – проведение ремонтных работ. Сотрудники МП «Водоканал» приступят к ним в 09.00.

До 17.00 воды не будет по адресу: 3-и Бутырки, дом 3;

До 20.00  по следующим адресам:

  • улица Березовая, дома с 2 по 12;
  • улица Братиславская, дома с 1 по 11, с 2 по 12, дом. 2 корпус 1, дом 3 корпус 1, дом 1, дом 1а, дом 1б, дом 1в, дом 1г, дом 1д, дом 1е, дом 1и, дом 1к, дом 1л, дом 1з, дом 1ж, дом 1н;
  • улица Гоголя, дома с 1 по 37 и с корпусами, дома  с 2 по 44 и с корпусами;
  • улица Корнилова, дома с 1 по 63, дома  с 2 по 64;
  • улица Котовского, дома с 1 по 43, дома с 2 по 20;
  • улица Кутузова, дома с 1 по 63, дома с 2 по 62;
  • улица Мусоргского, дома с 1 по 63, дома с 2 по 66;
  • улица Нахимова, дома с 2 по 68, дома с 1 по 13, д. 1 (школа №57);
  • улица Толстого, дома с 1 по 5, дома с 2 по 14, дом 5 (школа №37);
  • улица Ушакова, дома  с 1 по 63, дома  с 2 по 64;
  • улица Черновицкая, дома с 16 по 54, дома с 11 по 27 и с корпусами, дом 23а (школа №64);
  • улица Чернышевского, д. с 2 по 22, д. 7;
  • улица Щорса, дома с 2 по 38, дома с 1 по 37 и с корпусами;
  • проезд Котовского, дома с 5 по 21, дом 1, дом 1 корпус 1, дом 3, дом 4;
  • улица Островского, дом 24 (школа №19/25), дом 44 (школа №33);
  • улица Стройкова, дом 8б (школа №34).
  • Подвоз технической воды будет осуществляться по адресу: улица Черновицкая, дом 34 корпус 2.

До 21.00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Хлебная, дома с 1 по 67, дома с 2 по 48;
  • улица Пронская, дома с 1 по 47, дома с 2 по 104;
  • улица Никуличинская, дома с 1 по 43, дома с 2 по 136;
  • улица Рязанская, дома с 1 по 39, дома с 2 по 20;
  • улица 1-я Нагорная, дома с 1 по 29, дома с 2 по 44;
  • улица 3-й Нефтезаводской проезд, дома с 5 по 13;
  • улица Нефтезаводская, дом 15;
  • улица 1-й Рязанский проезд, дома с 1 по 3, дом 2;
  • улица Голенчинская, дома с 1 по 81, дома с 2 по 108;
  • улица Рязанская, дом 22 с буквами и литерами,
  • 197 км Окружной дороги;

До 21.00 будет снижена подача холодной воды по следующим адресам:

  • посёлок Телецентр,
  • улица Баженова,
  • улица Светлая,
  • улица Родниковая,
  • улица Ключевая,
  • улица Голенчинское шоссе,
  • улица Славянский проспект,
  •  улица Старая Дубрава,
  • улица 1-й Старосадский проезд,
  • улица 2-й Старосадский проезд,
  • улица 3-й Старосадский проезд.

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