В среду в Рязани из-за ремонта произойдёт масштабное отключение воды

В среду, 1 декабря, в Рязани произойдёт масштабное отключение воды. Об этом сообщили в администрации города.
Причина – проведение ремонтных работ. Сотрудники МП «Водоканал» приступят к ним в 09.00.
До 17.00 воды не будет по адресу: 3-и Бутырки, дом 3;
До 20.00 по следующим адресам:
- улица Березовая, дома с 2 по 12;
- улица Братиславская, дома с 1 по 11, с 2 по 12, дом. 2 корпус 1, дом 3 корпус 1, дом 1, дом 1а, дом 1б, дом 1в, дом 1г, дом 1д, дом 1е, дом 1и, дом 1к, дом 1л, дом 1з, дом 1ж, дом 1н;
- улица Гоголя, дома с 1 по 37 и с корпусами, дома с 2 по 44 и с корпусами;
- улица Корнилова, дома с 1 по 63, дома с 2 по 64;
- улица Котовского, дома с 1 по 43, дома с 2 по 20;
- улица Кутузова, дома с 1 по 63, дома с 2 по 62;
- улица Мусоргского, дома с 1 по 63, дома с 2 по 66;
- улица Нахимова, дома с 2 по 68, дома с 1 по 13, д. 1 (школа №57);
- улица Толстого, дома с 1 по 5, дома с 2 по 14, дом 5 (школа №37);
- улица Ушакова, дома с 1 по 63, дома с 2 по 64;
- улица Черновицкая, дома с 16 по 54, дома с 11 по 27 и с корпусами, дом 23а (школа №64);
- улица Чернышевского, д. с 2 по 22, д. 7;
- улица Щорса, дома с 2 по 38, дома с 1 по 37 и с корпусами;
- проезд Котовского, дома с 5 по 21, дом 1, дом 1 корпус 1, дом 3, дом 4;
- улица Островского, дом 24 (школа №19/25), дом 44 (школа №33);
- улица Стройкова, дом 8б (школа №34).
- Подвоз технической воды будет осуществляться по адресу: улица Черновицкая, дом 34 корпус 2.
До 21.00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Хлебная, дома с 1 по 67, дома с 2 по 48;
- улица Пронская, дома с 1 по 47, дома с 2 по 104;
- улица Никуличинская, дома с 1 по 43, дома с 2 по 136;
- улица Рязанская, дома с 1 по 39, дома с 2 по 20;
- улица 1-я Нагорная, дома с 1 по 29, дома с 2 по 44;
- улица 3-й Нефтезаводской проезд, дома с 5 по 13;
- улица Нефтезаводская, дом 15;
- улица 1-й Рязанский проезд, дома с 1 по 3, дом 2;
- улица Голенчинская, дома с 1 по 81, дома с 2 по 108;
- улица Рязанская, дом 22 с буквами и литерами,
- 197 км Окружной дороги;
До 21.00 будет снижена подача холодной воды по следующим адресам:
- посёлок Телецентр,
- улица Баженова,
- улица Светлая,
- улица Родниковая,
- улица Ключевая,
- улица Голенчинское шоссе,
- улица Славянский проспект,
- улица Старая Дубрава,
- улица 1-й Старосадский проезд,
- улица 2-й Старосадский проезд,
- улица 3-й Старосадский проезд.