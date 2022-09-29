Четверг, 29 сентября, 2022
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В Рязани инспектор ДПС помог доставить в больницу мужчину с эпилептическим приступом

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Сотрудник ДПС в Рязани помог доставить в больницу мужчину, у которого случился эпилептический припадок. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В среду, 28 сентября, к дежурившим на посту ДПС «Солотчинский» полицейским обратился водитель. Мужчина объяснил, что в его машине находится коллега, у которого случился эпилептический приступ. Пассажира надо срочно доставить в больницу, но из-за сложностей на дорогах водитель боится не успеть.

Инспектор отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Рязанской области лейтенант полиции Максим Цуцков решил сопроводить «Ладу Ларгус», в которой находился 26-летний пациент, до ОКБ. По дороге правоохранитель сообщил о случившемся медикам.

В настоящее время жизни рязанца ничего не угрожает.

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