В Рязани двух водителей оштрафовали за демонстративную парковку на переходе

В Рязани патрульные полицейские выявил два демонстративных нарушения ПДД в одном и том же месте, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

30 сентября патрульные заметили на улице Октябрьской припаркованный на пешеходном переходе «Хёндай Солярис». Водитель машины находился внутри. Полицейские вызвали экипаж ГИБДД, чтобы оформить протокол.

Через пару часов на переходе замечен «Фольксваген Поло», патрульные вновь вызвали коллег из Госавтоинспекции.

Водителям-нарушителям выписали штрафы в тысячу рублей по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ.