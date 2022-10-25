Вторник, 25 октября, 2022
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В Рязани для детей из ПВР провели мастер-класс по приготовлению пиццы

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В Рязани проживающие в ПВР дети их родители посетили кулинарный мастер-класс. Увлекательное мероприятие 24 октября провёл ресторан Dino Голоден при поддержке благотворительного фонда «Мамино сердце».

Гостям предложили приготовить одно из самых простых, но при этом самых вкусных блюд — пиццу. Перед началом кулинарного мастер-класса ребята ответили на вопросы викторины, а затем — постигли секреты приготовления традиционного итальянского блюда.

Под руководством шеф-повара дети учились раскатывать тесто, подбирали соусы и начинку. А затем оценивали результат своего кулинарного творчества.

Как рассказал владелец ресторана Сергей Холод, команда Dino Голоден регулярно участвует в подобных акциях, которые проводятся при поддержке благотворительного фонда «Мамино сердце». Детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, с улыбками встречают, приглашают принять участие в интересных кулинарных интерактивах, а работники ресторана доходчиво отвечают на вопросы, возникающие у юных гостей в процессе готовки.

В Рязани для детей из ПВР провели мастер-класс по приготовлению пиццы
В Рязани для детей из ПВР провели мастер-класс по приготовлению пиццы
В Рязани для детей из ПВР провели мастер-класс по приготовлению пиццы
В Рязани для детей из ПВР провели мастер-класс по приготовлению пиццы
В Рязани для детей из ПВР провели мастер-класс по приготовлению пиццы
В Рязани для детей из ПВР провели мастер-класс по приготовлению пиццы

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