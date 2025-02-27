Директор рязанского предприятия подозревается в сокрытии 6 миллионов от налоговой

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении директора предприятия по производству барьерных лент для пищевой промышленности. Он подозревается в сокрытии денежных средств организации. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

По данным следствия, директор предприятия, зная о наличии задолженности по налогам, а также о применении налоговым органом мер принудительного взыскания недоимки, используя распорядительные письма, осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетный счет возглавляемой им организации. Таким образом, сократил денежные средства в сумме более 6 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время следствием проводятся сбор доказательств. В ходе расследования уголовного дела будут приняты исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.