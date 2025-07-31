В Рязани действовала ночью и отменена сейчас угроза атаки беспилотников

В ночь на четверг, 31 июля, в Рязани и области вводилась угроза атаки беспилотников. Сообщение об этом пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС России 31 в 02:23.

На данный момент угроза атаки вражеских БПЛА отменена. Отбой был объявлен в 06:45.

По официальным данным, беспилотники над Рязанской областью не уничтожались.

По информации министерства обороны России, всего за ночь над страной было уничтожено 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

С 23:20 мск 30 июля до 04:00 мск 31 июля средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Распределение по регионам:

11 БПЛА — над Волгоградской областью

7 БПЛА — над Республикой Крым

5 БПЛА — над Воронежской областью

5 БПЛА — над Белгородской областью

2 БПЛА — над Тамбовской областью

2 БПЛА — над Ростовской областью.