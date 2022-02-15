-3.4 C
Рязань
Вторник, 15 февраля, 2022

В Рязани 34-летний рецидивист устроил погром в квартире и угрожал убить мать

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязани 34-летний рецидивист устроил погром в квартире и угрожал убить мать

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

В Рязани 34-летний ранее судимый местный житель устроил погром в квартире на Московском шоссе и угрожал убить мать молотком, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительной информации, дебошир поссорился с родительницей. В ходе конфликта мужчина схватил молоток и, ломая всё на своём пути, начал передвигаться по квартире за испуганной матерью.

Старший брат пытался усмирить родственника. В итоге опасную ссору пресекли прибывшие на место сотрудники полиции.

Реклама

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством). Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

В Рязани 34-летний рецидивист устроил погром в квартире и угрожал убить мать
В Рязани 34-летний рецидивист устроил погром в квартире и угрожал убить мать

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Рязанской области выявлено 1553 новых случая заражения коронавирусом
Комментарии для сайта Cackle
spot_img