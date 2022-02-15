В Рязани 34-летний рецидивист устроил погром в квартире и угрожал убить мать

В Рязани 34-летний ранее судимый местный житель устроил погром в квартире на Московском шоссе и угрожал убить мать молотком, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительной информации, дебошир поссорился с родительницей. В ходе конфликта мужчина схватил молоток и, ломая всё на своём пути, начал передвигаться по квартире за испуганной матерью.

Старший брат пытался усмирить родственника. В итоге опасную ссору пресекли прибывшие на место сотрудники полиции.

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Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством). Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.