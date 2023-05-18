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В Рязани 20 мая пройдёт фестиваль моды, красоты и таланта «Новый сезон. Весна/лето 2023»

Татьяна Проводина
Источник: НОВЫЙ СЕЗОН | ВЕСНА 2023 ВКонтакте

20 мая 2023 года модельное агентство VEGA MODELS в сотрудничестве c Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького проводит III областной фестиваль моды, красоты и таланта «Новый сезон. Весна/лето 2023».

Цель фестиваля «Новый сезон» – сплочение и поддержка профессионалов, работающих в индустрии моды Рязани и области. Уже в третий раз в большом модном показе представят свои коллекции молодые и уже опытные дизайнеры, ателье, магазины и фабрики, создающие одежду и аксессуары. В этот раз на подиуме вечера в 15 дефиле-шоу выступят более 80 моделей самых разных возрастов, от 4 лет до категории «леди».

В фестивале примет участие дизайнер Елена Нога. На подиуме события Елена представит свои эко-коллекции одежды: взрослую – «Джинсовые метаморфозы» и детскую – «Джинсовые путешествия». На создание этих ярких образов Елену подтолкнуло желание вдохнуть новую жизнь в старые добрые джинсы. Основные идеи – переработка материала в новые стильные наряды, экологичность, разумное потребление с помощью техники пэчворк. Коллекция предназначена для успешных людей, живущих в ритме большого города. В ней представлены костюмы для всех сезонов.

Впервые в фестивале примет участие дизайнер и хореограф танцевальной команды «Конспирация», постановщик и педагог по дефиле, руководитель театра моды «Диво» Катерина Кельганова. Катерина представит студенческую коллекцию в стиле преппи, которая, на удивление, посвящена Рязанскому государственному Радиотехническому университету. За основу взят клетчатый принт с яркими акцентами, аксессуары с элементами компьютерной клавиатуры, также используется фирменная нашивка РГРТУ.

Постоянный участник фестиваля – рязанская фабрика трикотажа «POLLEN», которая с 1997 года успешно развивает производство вязаного трикотажа, расширяя географию поставок своей продукции. В производстве «POLLEN» использует современное трикотажное оборудование, а также фурнитуру и пряжу наивысшего качества от отечественных и зарубежных производителей. На подиуме мы увидим новую летнюю коллекцию фабрики.

Вновь примет участие друг фестиваля – Анастасия Минаева, дизайнер под творческим псевдонимом Агория Арт. Художник и иллюстратор из Рязани, также занимающаяся кастомизайцией, росписью и дизайнерской доработкой одежды. Только яркие, свежие образы, вдохновленные культурой стрит-арта, и краска с этой одежды не смывается. Член Творческого союза художников России.

Еще один важный участник фестиваля – магазин локальных брендов «Тепло». «Тепло» – это про аутентичность, про наш город, про философию ручного труда. Создатели магазина – сторонники бережного отношения к природе и медленной моде. У каждого резидента магазина «Тепло» своя история, своя особенность и неповторимость. За ними стоят люди, готовые поделиться теплом с каждым из нас. Коллекцию образов, которую вы увидите в рамках фестиваля «Новый сезон», состоит из брендов, которые можно купить в магазине «Тепло».

Украшением праздничного вечера станут вокальные номера от молодых исполнительниц. Одна из них – Эльмира Бабаян. Студентка Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых, факультета эстрадный вокал. Лауреат Всероссийских, международных и областных вокальных и фортепианных конкурсов, финалист-участник конкурса «Студент года – 2022» в номинации «Творческая личность».

Каждый участник фестиваля будет награжден дипломом «За вклад в модную индустрию Рязанской области».

Дата и время проведения: 20 мая, 16:00-18:30.

Место проведения: Библиотека им. Горького, Большой конференц-зал.

Возрастное ограничение 16+

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