В Рязани 18 января ограничат движение и стоянку машин. Об этом сообщает администрация Рязани.

18 января на Ореховом озере пройдет Крещенский сочельник. Все желающие окунутся в освященную воду. Богослужение совершит митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Окунуться в купели можно будет с 23:00 18 января до 02:00 19 января.

На месте организуют дежурство полиции, спасателей и медиков. Движение и стоянка автомобилей будут ограничены на проезде Речников от улицы Лесопарковой до остановки «Речной вокзал» с 21:00 18 января.

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Для всех, кто погрузится в холодную воду, организуют горячий чай.