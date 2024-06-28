Пятница, 28 июня, 2024

В Рязань привезли «Шедевры Русского музея»

Автор: 7info7

Опубликовано

В Музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 27 июня состоялось торжественное открытие выставки «Шедевры Русского музея». Также в рамках мероприятия было подписано два важных соглашения. На мероприятии присутствовали директора музее, его также посетил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Выставка «Шедевры Русского музея» знаменует начало партнёрства, засвидетельствованного на открытии. Так, во время мероприятия были подписаны соглашения о сотрудничестве между правительством Рязанской области и Русским музеем, а также между РИАМЗ и Русским музеем.

В экспозицию вошли 109 полотен и икон. Захвачен огромный временной пласт – начиная с 15 и заканчивая 20-м веком. Работы представлены во всем многообразии стилей, школ и направлений. Как утверждает Алла Манилова, директор Русского музея, выставка является не просто уникальной, а по-настоящему эксклюзивной. Продлится она до 15 сентября.

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